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Джонсон: решение вопроса о границе с Ирландией станет прорывом по Brexit

Политика

Брюссель работает над этим

Лондон, 17 сентября 2018, 14:42 — REGNUM  Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что техническое решение проблемы с ирландской границей может стать прорывом в переговорах по Brexit, сообщает 17 сентября Reuters.

«Я вижу, что в Брюсселе сейчас идет активное обсуждение некоторых технических возможностей для решения данной проблемы, которые могут помочь нам выйти из ЕС надлежащим образом», — подчеркнул Джонсон.

Напомним, Великобритания должна покинуть Европейский союз до 29 марта 2019 года, тем не менее до сих пор не было достигнуто соглашение между Лондоном и Брюсселем относительно условий размежевания.

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