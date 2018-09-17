Итальянцы разуверились в глобализации и Евросоюзе

Рим, , 13:58 — REGNUM Agenzia Italia в понедельник, 17 сентября, сравнила результаты социологических опросов разных лет, в которых граждане Италии высказывались по внешнеполитическим вопросам.

Так, опросы показали, что за последние восемь лет число «еврооптимистов» сократилось в полтора раза. Если в 2010 году Евросоюзу доверяли 55% граждан, то сейчас этот показатель составляет 37%. Впрочем, минимальный уровень был зафиксирован в 2013 году — тогда «еврооптимистов» было лишь 33%.

Количество желающих закрыть границы Италии от нелегальной миграции вернулось к показателям 20-летней давности. В 1997 году таковых было 60%, шестью годами позже этот показатель снизился до 40%, потом вновь начал расти и достигает сейчас 65%.

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Неуклонно снижается число тех, кто верит, что глобализация приносит «преимущества для всех»: в 2003 году — 61%, в 2007 — 52%, в настоящее время — 39%.