Выборы губернатора в Приморье: Зюганов требует вмешательства Путина

Москва, , 13:57 — REGNUM Председатель КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту РФ Владимиру Путину и потребовал вмешаться в ситуацию с выборами губернатора в Приморском крае. Как заявил лидер партии на брифинге в Госдуме РФ, «такого маразма, как на выборах в Приморье, не было» за последние четверть века, передаёт корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

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Прошедшие выборы он назвал «криминальным беспределом», а методы, которые использовались в ходе избирательного процесса — «бандитскими». Зюганов призвал президента, как гаранта Конституции, в срочном порядке создать специальную комиссию. В неё, по мнению председателя КПРФ, должны войти депутаты всех фракций Госдумы, а также члены Центризбиркома.

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Как сообщало ИА REGNUM, при подсчёте голосов второго тура выборов губернатора Приморского края, который состоялся 16 сентября, лидирующие позиции по количеству набранных голосов долгое время сохранял кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Однако ближе к полуночи 16 сентября выборный расклад резко изменился в пользу врио губернатора Андрея Тарасенко. После обработки 99,03% протоколов избирательных комиссий Тарасенко обгонял своего соперника от КПРФ, набрав 49,02%.

В знак протеста 17 сентября Андрей Ищенко объявил бессрочную голодовку. Добавим, что КПРФ намерена направить материалы для расследования (протоколы подсчёта голосов) в Следственный комитет, в полицию и прокуратуру и ЦИК.

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