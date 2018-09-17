Макрон встретился с канцлером Австрии

Париж, , 14:06 — REGNUM За три дня до европейского саммита, в основном посвященного проблеме миграции, австрийский канцлер Себастьян Курц объявил о проведении в декабре саммита Европейского союза — Африки, и сказал, что надеется на поддержку Франции, сообщает Europe1.

«Мы проведем в декабре европейско-африканский саммит, мы надеемся на поддержку Франции», — заявил в понедельник, 17 сентября, австрийский канцлер Себастьян Курц.

«Мы хотим сосредоточиться на экономическом развитии Африки», — добавил канцлер на встрече с главой Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.

Эммануэль Макрон заявил, что необходимо «уважать общеевропейские ценности», «контролировать прибытие мигрантов путем укрепления внешних границ Frontex» и «наладить диалог со странами транзита».

Напомним, июньский европейский саммит подчеркнул разногласия между европейскими странами по вопросам миграционной политики. Правительство Австрии, которое начало сокращать помощь беженцам, является частью враждебного лагеря для мигрантов, таких как Италия и Венгрия.