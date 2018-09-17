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Верховную раду поставят перед выбором: разрывать или нет дружбу с Россией

Политика

Без решения парламента никакие действия украинского правительства не смогут разорвать договор о дружбе с Россией

Киев, 17 сентября 2018, 13:51 — REGNUM  Чтобы разорвать договор о дружбе с Россией, соответствующее решение должна принять Верховная рада, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает 17 сентября УНИАН.

По его словам, просто отправить в Москву извещение о том, что Киев не будет продлять договор, недостаточно. Если Украина хочет прекратить действие договора о дружбе с Россией, то Верховной раде придется принять соответствующее решение. Климкин отметил, что закон о прекращении действия договора уже готовится и скоро будет внесен на рассмотрение парламента.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не будет разрывать договор о дружбе с Россией, а просто откажется его продлевать.

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