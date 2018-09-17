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МИД Индии и Узбекистана обсудили предстоящую встречу глав государств

Политика

В Индии и Узбекистане идет подготовка содержательной части встречи глав государств

Ташкент, 17 сентября 2018, 13:42 — REGNUM  Министр иностранных дел Индии Мобашар Джавад Акбар и глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов обсудили предстоящий визит президента республики Шавката Мирзиёева в Индию, сообщили 16 сентября в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.

В рамках переговоров стороны отметили, что в обеих странах идет подготовка содержательной части встречи глав государств. Глава МИД Индии подчеркнул, что диалог «Индия — Центральная Азия», состоявшийся 13−14 сентября в Самарканде, имеет особое значение перед встречей на высшем уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в Дели стартовали дни Узбекистана в Индии. В рамках церемонии открытия выступили музыкальные и танцевальные коллективы республики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дели стартовали дни Узбекистана в Индии

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Внешняя политика Узбекистана
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