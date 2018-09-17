Песков прокомментировал связь «отравителей» Скрипалей с Минобороны РФ

Москва, , 13:35 — REGNUM Информация о связи с Министерством обороны РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, отравленных в британском Солсбери в марте 2018 года, не заслуживает доверия. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Слова президента для меня больше, чем некая информация о каких-то номерах», — сказал Песков, комментируя информацию о расследовании Bellingcat и The Insider по Петрову и Боширову.

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Напомним, ранее представители иностранных СМИ заявили, что якобы смогли дозвониться по номеру телефона, указанному в документах ФМС с заявлением на имя Александра Петрова, однако оказалось, что это номер Минобороны.

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Путина проинформировали о содержании интервью Петрова и Боширова

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания считает Александра Петрова и Руслана Боширова сотрудниками российских спецслужб и подозревает их в причастности к отравлению в британском Солсбери в марте 2018 года экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом сами «подозреваемые» в интервью российской прессе эти обвинения опровергли, заявив, что занимаются бизнесом, а город Солсбери посещали в качестве туристов.

Ранее президент Владимир Путин говорил, что Петров и Боширов известны российским властям, но в их истории «ничего особенного и криминального нет».