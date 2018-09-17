Сотни человек вышли на митинг против этнического насилия в Эфиопии

Аддис-Абеба, , 13:36 — REGNUM Сотни граждан Эфиопии вышли на акции протеста в столице Адис-Абебе против этнического насилия, сообщает 17 сентября Anadolu.

Манифестации были организованы в ответ на убийства 23 человек ранее в воскресенье 16 сентября, совершенные в результате межэтнического конфликта.

Правительственные войска начали разгон незаконных манифестаций, применяя против митингующих слезоточивый газ.

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