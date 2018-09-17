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Губернатор поздравил калужан с 75-летием освобождения от фашистов

Политика

Он пожелал мирного неба над головой и благополучия

Губернатор поздравил калужан с 75-летием освобождения от фашистов
Иллюстрация: Пресс-служба правительства Калужской области
Губернатор поздравил калужан с 75-летием освобождения от фашистов

Калуга, 17 сентября 2018, 13:26 — REGNUM  Сегодня, 17 сентября, исполнилось 75 лет освобождению Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. Губернатор Анатолий Артамонов поздравил жителей региона.

«75-я годовщина освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков — важная веха в нашей общей истории, — передает пресс-служба правительства области обращение губернатора. — 23 месяца фашистской оккупации стали суровым испытанием для мирного населения, а победа досталась дорогой ценой. В годы Великой Отечественной войны на калужской земле шли кровопролитные сражения. Вечной славой овеяны подвиги советских воинов на Зайцевой горе, Безымянной высоте, у Ильинских рубежей, на каждом пятачке нашей калужской земли. Память о них продолжает жить в наших сердцах. Особой благодарности заслуживают и те, кто самоотверженно трудился над восстановлением и дальнейшим развитием территорий в послевоенное время».

«Сегодня, выполняя свой долг перед земляками — защитниками, мы продолжаем идти вперёд, делая краше нашу калужскую землю. Общими усилиями нам с вами многого удалось достичь уже сегодня — здесь хочется жить, растить детей и внуков, — отметил Артамонов. — В этот памятный день желаю всем вам мирного неба и успехов во всех добрых начинаниях, крепкого здоровья и благополучия!».

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