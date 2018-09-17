Близкий Китай и годовщина Куликовской битвы: неделя в Тульской области

Зоя Емельянова, , 14:09 — REGNUM

В Тульской области на минувшей неделе, с 10 по 16 сентября, подводили итоги муниципальных выборов, подсчитывали динамику в сельскохозяйственном производстве, думали, как привлечь китайских туристов, и отмечали годовщину Куликовской битвы. Об этих и других событиях — читайте в обзоре ИА REGNUM.

Итоги выборов

9 сентября, в единый день голосования, в Тульской области, как и по всей стране, прошли выборы. И хотя в этот раз все выборы проходили на муниципальном уровне, однако кампании в общей сложности затронули около 42% жителей региона, имеющих право голоса.

Всего же выборы состоялись в 64 муниципальных образованиях, было распределено 728 депутатских мандатов, на которые претендовали 1 тыс. 273 зарегистрированных кандидата — представители 11 партий и самовыдвиженцы. В организации выборов было задействовано 19 территориальных избирательных комиссий, 589 участковых избирательных комиссий, в работе участвовали более пяти тысяч человек. Явка в регионе в целом оказалась довольно высокой для выборов муниципального уровня — на участках проголосовали более 36,6% избирателей, а, например, в Суворовском районе проголосовали более 49% жителей. Минимальная явка отмечалась в Заокском районе, там на участки пришли 30,23% избирателей.

Эти выборы стали во многом инновационными. На муниципальных выборах, например, впервые применялась технология машиночитаемых протоколов. Кроме того, впервые Тульская область (наряду с еще несколькими регионами) была задействована в выборах мэра Москвы: избирательные участки были организованы в Заокском районе, прикреплены к ним были в общей сложности 5 тыс. 271 человек, проголосовали — 2963 москвича или 56,2% от общего числа избирателей.

«В результате выборы в регионе прошли при хорошей явке избирателей, открыто, без нарушений, и нет никаких оснований сомневаться в достоверности их результатов», — так прокомментировал итоги выборов в Тульской области Алексей Дюмин.

Поклониться святыне

На минувшей неделе в Тульской области произошло сразу два важных события для православных верующих. 10 сентября в регионе торжественно встретили мощи святителя Спиридона Тримифунтского. Мощи постоянно находятся на греческом острове Корфу и являются его главной святыней. В Россию десницу доставили 24 августа. До 15 октября святыня побывает в 12 российских городах, в их число вошла и Тула. Десницу привезли в город лишь на два дня, и поклониться ей приехали сотни паломников. В числе встречающих десницу в Успенском кафедральном соборе в Туле был и губернатор Алексей Дюмин.

«Весь христианский мир почитает Спиридона Тримифунтского наравне со святителем Николаем Чудотворцем. Для наших верующих это уникальная возможность прикоснуться к святыне, которая находится на постоянном хранении в Греции. Поздравляю всех православных христиан с этим событием. Желаю вам мира, счастья, радости и всего самого доброго!» — сказал Дюмин.

13 сентября в регионе встречали икону святого благоверного князя Дмитрия Донского, которая была принесена в дар Тульской епархии Московского патриархата и правительству Тульской области.

Икону, написанную известным современным иконописцем Валерием Лагутиным, изготовили из мореного дуба возрастом 2000 лет, инкрустировали янтарем. Образ святого благоверного великого князя Дмитрия Донского освящен 20 июля в Архангельском соборе Московского Кремля на его святых мощах.

«Даже спустя много веков доблесть Дмитрия Донского и его воинов остается примером для патриотов России. Благодарю экологическое движение «Зеленая Россия» за поистине бесценный подарок. Пусть эта икона укрепляет мужество, силу духа и веру всех защитников русской земли», — сказал Алексей Дюмин.

Оленина и овцеводство

В Тульской области фиксируют значительный рост объемов производства сельскохозяйственной продукции: за семь месяцев 2018 года увеличение составило сразу 9%, по итогам полугодия — 7,6%. Показатели выросли прежде всего за счет увеличения объемов выпуска продукции животноводства.

Как отмечалось на совещании в правительстве региона на прошлой неделе, за семь месяцев 2018 года сельхозпредприятиями региона произведено около 105 тыс. тонн молока, 77 тыс. тонн мяса, более 251 млн куриных яиц. И это не предел. Объемы производства будут расти с вводом новых проектов, которые сейчас находятся в стадии реализации, их общая стоимость оценивается более, чем в 19 млрд рублей. Часть из них реализуется в рамках программы поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм. Проекты обеспечат региону 1300 рабочих мест. В числе крупных проектов, например, — строительство оленеводческого комплекса, а также двух овцеводческих комплексов.

Что касается производства куриного яйца, то, как пояснил, отвечая на вопрос губернатора, руководитель областного минсельхоза Дмитрий Миляев, снижение связано с реконструкцией производственных мощностей и обновлением поголовья птицы на Заокской птицефабрике. В следующем году компания сможет выйти на прежний уровень, а в дальнейшем планирует увеличивать показатели. Губернатор поручил принять меры по наращиванию объемов производства.

Тула для Китая

То, что в Тульской области в последние годы особый упор делают на развитии туристической отрасли, — не секрет. В городах региона — и речь не только об областном центре — есть на что посмотреть. Жители российских регионов, особенно соседних, в том числе и Москвы, охотно приезжают в Тульскую область.

Однако власти рассчитывают привлекать в регион больше и иностранных гостей, в том числе из Китая. Для гостей из КНР в регионе даже будут разработаны специальные туристические маршруты. Соглашение о сотрудничестве по развитию российско-китайского туризма было подписано между комитетом Тульской области по развитию туризма и объединением международной интеграции в туризме «Мир без границ» — в рамках 24-й Международной туристской выставки «Отдых LEISURE 2018».

В объединение «Мир без границ» сегодня входит 176 компаний, работающих на китайском направлении: туроператоры, гостиницы, музеи, торговые дома, аэропорты и авиакомпании, финансовые и страховые компании. Организация реализует собственные проекты в туристской сфере. Один из них — China Friendly, который объединяет турбизнес для создания комфортной среды пребывания китайских туристов в России.

Китай для Тулы

Тем временем на территории индустриального парка «Узловая» близится к завершению строительство автомобильного завода Haval — предприятие строит китайская компания Great Wall.

В настоящее время ведется подготовка цехов к запуску, к началу ноября будет полностью завершен монтаж технического оборудования. С сентября же предприятие начало массовый набор сотрудников: сейчас здесь готовы принять инженеров-сварщиков, электронщиков, механиков, робототехников. Компания обещает проводить постоянное обучение персонала, в том числе — на заводах в Китае.

В январе будут завершены все подготовительные работы к пуску производства. В конце февраля планируется выпуск первого автомобиля.

Годовщина Куликовской битвы

Главным культурным событием минувшей недели стало празднование 638-й годовщины Куликовской битвы. По традиции годовщину одной из главных битв в истории России отмечали народными гуляньями.

15 сентября здесь, на ратном поле России, пребывала икона святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, которая была принесена в дар Тульской епархии Московского патриархата и правительству Тульской области. Икона побывала в Тульском кремле, в храме Параскевы Пятницы села Дедилово Киреевского района, в храме Дмитрия Донского в городе Донской и в Богородицерождественском храме села Монастырщина. Образ святого благоверного великого князя вернется в храм Дмитрия Донского в Тульском кремле. Утром 15 сентября в храме преподобного Сергия Радонежского прошла заупокойная панихида по вождям и воинам, павшим за Отечество во все времена. После этого состоялись торжественное шествие к памятнику-колонне Дмитрию Донскому от храма Сергия Радонежского и лития по воинам.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов от имени главы региона Алексея Дюмина поздравил гостей праздника.

«638 лет назад именно с этого события началось освобождение Руси от монголо-татарского ига, а вместе с тем и объединение русских земель в единое государство. Рад отметить, что празднование годовщины победы в Куликовской битве ежегодно привлекает на первое ратное поле России все больше гостей. Уверен, что и будущие поколения наших соотечественников будут с глубоким уважением и гордостью вспоминать о событиях тех далеких лет», — говорится в обращении губернатора.

«Великий подвиг русского воинства на Куликовом поле и сегодня остаётся символом единства, самоотверженности и силы духа нашего народа», — цитирует губернатора Тульской области Алексея Дюмина RT.

Гости праздника возложили к памятнику-колонне цветы и щиты с названиями городов, отправивших дружины на подмогу Дмитрию Донского.

В течение дня на поле Куликовом работали ярмарка мастеров, торговые ряды, выставки. Гости смогли посетить средневековое торжище, исторические площадки. Кульминацией праздника стала театрализованная реконструкция эпизода средневекового сражения, которая, как и в предыдущие годы, собрала тысячи зрителей.

От хоккея до дзюдо

Сразу два крупных спортивных мероприятий стартовали в Тульской области на прошлой неделе. Так, в пятницу, 14 сентября, начался молодежный чемпионат России по хоккею — торжественное открытие первенства Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) сезона-2018/2019 состоялось в Новомосковском ледовом дворце «Юбилейный».

В этом году в первенстве впервые принимает участие молодежная команда из Тульской области — «Новомосковский хоккейный клуб» (НХК). Команда была создана в июле по поручению губернатора Алексея Дюмина.

В рамках первого матча встретились «Новомосковский хоккейный клуб» и бронзовый призер прошлого сезона ярославский «Локо-Юниором». Победа — за тульским клубом, со счетом 4:1. Чемпионат завершится 10 марта 2019 года.

15 сентября в Туле открылся V традиционный турнир по дзюдо среди юниоров и юниорок в возрасте до 21 года на Кубок губернатора. В турнире на Кубок губернатора участвуют 260 спортсменов из 27 регионов России. Соревнования будут проходить в течение двух дней.

Кстати, 14 сентября 89-летие отмечает «патриарх тульского самбо» Вениамин Котов, сообщает ГТРК «Тула».

"Я мастер спорта по тяжёлой атлетике, 15 лет работал тренером. За эти годы мы 15 раз выиграли первенство области, подготовил 15 мастеров спорта», — рассказал сам заслуженный тренер России по самбо журналистам.

После того как ему предложили тренировать самбистов, результаты получились еще более впечатляющие. Достаточно сказать, что почти все тульские тренеры, работающие сегодня, — воспитанники Котова, на его счету подготовка двух чемпионов мира.