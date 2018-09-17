Глава фракции БПП надеется, что Верховная Рада изменит Конституцию под НАТО

Киев, , 13:17 — REGNUM Глава фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов призвал депутатов 20 сентября поддержать президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины. В частности, закрепить в основном законе страны курс Украины в НАТО и ЕС. Об этом Герасимов сказал 17 сентября, во время заседания согласительного комитета Рады.

«Приоритетом парламента на эту пленарную неделю должны стать изменения Конституции Украины, предложенные Петром Порошенко, относительно членства нашего государства в НАТО и ЕС. Надеюсь, что президентский законопроект поддержат более 300 народных депутатов уже в этот четверг. Наша стратегическая задача — поддержать президента в евроатлантическом векторе развития страны, которое выбрало украинское общество, и сделать его необратимым. Представители ЕС и НАТО уже заявили о поддержке предложенной президентом Украины инициативы относительно изменения Конституции. Но главное, что эту инициативу Порошенко поддерживает украинский народ», — считает Герасимов.

По его словам, «Киеву удалось восстановить Вооруженные силы Украины, которые могут противостоять армии РФ».

«Мы восстановили свою армию. Она теперь не по зубам агрессору. Теперь Кремль бросает все ресурсы на то, чтобы расшатать страну изнутри и привести к победе прокремлевского кандидата. Когда мы будем проводить президентские выборы, важно помнить, что мы будем выбирать главнокомандующего украинской армии, которая сегодня противостоит агрессору и главу дипломатического фронта, где должны отстаиваться интересы независимой Украины», — подчеркнул Герасимов.

Также он призвал Раду принять президентский законопроект, который ограничит депутатскую неприкосновенность.

«Фракция БПП продолжает настаивать на внесении изменений в Конституцию в части ограничения депутатской неприкосновенности. Предложенная президентом редакция законопроекта № 7203 прошла проверку в Конституционном суде и готова к рассмотрению. Украинское общество заждалось выполнения обещания фактически всех демократических сил относительно ликвидации депутатской неприкосновенности», — добавил Герасимов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября президент Украинв Порошенко выступит в Раде. Ранее, 14 сентября, глава государства заявил, что Украина идет в НАТО не с пустыми руками, а предлагает альянсу одну из сильнейших армий континента.

«Не только нам нужен Евросоюз и не только нам нужно НАТО. Ровно настолько же мы необходимы им. Не только НАТО даст нам действенные гарантии безопасности, но и мы с нашей новой армией… существенно укрепим восточный натовский фланг», — сказал Порошенко.