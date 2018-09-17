Лидер опросов подтвердил участие в президентских выборах в Литве

Вильнюс, , 13:13 — REGNUM Литовский экономист Гитанас Науседа, бывший советник президента скандинавской банковской группы SEB, сегодня, 17 сентября, официально подтвердил своё участие на выборах президента Литвы весной 2016 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Науседа весь 2018 год лидирует в опросах общественного мнения, однако относительно ненамного опережает других своих главных потенциальных конкурентов — мэра Каунаса Висвальдаса Матийошайтиса и действующего премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса. Оба последних ещё не подтвердили своё участие на выборах президента Литвы. На четвёртой позиции общественных симпатий — экс-посол ЕС в РФ Вигаудас Ушацкас, который уже официально подтвердил своё участие в выборах.

Науседу называют возможным кандидатом от литовских консерваторов, однако сам он не партийный, а выборы кандидата от партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы состоятся позже. Неизвестно, будет в них участвовать Науседа или нет. Ушацкас — действующий консерватор, однако руководство партии пригрозило его пожизненно исключить из своих рядов за выдвижение своей кандидатуры до партийных праймериз. От консерваторов кандидатом также называют экс-министра финансов Литвы Ингриду Шимоните, но она ещё не подтвердила своего намерения участвовать в выборах.

О том, кого из себя представляют трое фаворитов президентской гонки в Литве можно почитать в статье обозревателя ИА REGNUM Олега Михайлова — Новый президент Литвы: Хуже, ещё хуже, и неизвестность.