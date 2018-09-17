Генсек ООН назначил нового исполнительного секретаря ЭСКАТО

Нью-Йорк, США, , 13:23 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о назначении Армиды Салсиа Алисджахбаны из Индонезии исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН), сообщает МИД Индонезии.

Армида Алисджахбана заменила Шамшад Ахтара из Пакистана, который занимал этот пост с декабря с 2013 года.

ЭСКАТО — это одна из пяти региональных комиссий Экономического и Социального Совета ООН. Армида Алисжахбана стала третьим индонезийским представителем, занимавшим пост исполнительного секретаря ЭСКАТО.

Армида Алисжахбана имеет большой послужной список. С 2009 по 2014 она занимала пост министра планирования национального развития Индонезии. В 2016 году она стала членом независимой группы для поддержки диалога ЭКОСОС в отношении повестки дня устойчивого развитию 2030 года.

Кроме того, Армида Алисжахбана является профессором экономики в университете города Бандунг, член Института экономических исследований АСЕАН и Восточной Азии, а также член Индонезийской академии наук.

Напомним, ЭСКАТО ООН была образована в 1947 году. Штаб-квартира расположена в Бангкоке, Таиланд. Членами комиссии являются 53 страны, включая Российскую Федерацию и семь стран СНГ.