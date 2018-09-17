Саакашвили: Инициатива Иванишвили с марихуаной уничтожит Грузию

Тбилиси, , 13:09 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что за законопроектом о культивации и экспорте марихуаны стоят бизнес-интересы «неформального правителя» Грузии, «российского олигарха» Бидзины Иванишвили, и предупреждает, что эта инициатива окончательно уничтожит Грузию.

Об этом экс-президент заявил в прямом эфире телекомпании «Рустави-2», в передаче «Акценты недели». Он подчеркнул, что если грузинский парламент утвердит разработанный правительством законопроект, это станет началом потери Грузией независимости.

«Это похоже на чтение евангелия над волком, потому что практически этим законопроектом волку будет поручено принятие закона о безопасности отары овец и контроль за выполнением этого закона будет возложен на самого же волка», — образно обрисовал Саакашвили перспективы принятия закона о культивации-экспорте конопли.

По словам Саакашвили, эта инициатива — ничто иное как стремление Иванишвили обогатиться за счет одурения народа.

«Самый быстрый путь к тому, чтобы покончить с грузинским обществом, — это марихуана. Как только Иванишвили легализует наркокартель, о свободе можете забыть. Структура будет полностью монополизирована. Будут только те преступники, которые обслуживают картель. Грузия будет уничтожена», — заявил экс-президент.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Грузии одобрило и передало в парламент законопроект, предусматривающий выращивание конопли и ее экспорт в медицинских целях. После протеста патриархии Грузии председатель парламента Ираклий Кобахидзе сообщил, что рассмотрение законопроекта будет отложено, состоятся консультации, в ходе которых населению подробно объяснят суть и содержание законопроекта. После этого он будет принят.