Абакан, , 13:06 — REGNUM Глава Хакасии Виктор Зимин назвал «ледяным душем» поражение в первом туре выборов и заявил, что уходить в отставку не собирается.

«Я легко воспринял результаты первого тура — это «ледяной душ» для власти. Я не буду искать сегодня внешние причины, это неправильно, я ответственен за республику: и за благосостояние, и за безопасность, и принимаю все эти вызовы лично на себя», — заявил Виктор Зимин на пресс-конференции в понедельник, 17 сентября.

«Не уйду, как бы вы мягко ни поставили вопрос. Не уйду, поверьте. Я очень хочу довести до логического конца все, что мы наметили. И сегодня республика, она стоит не на стагнации… Тогда я буду не политиком, если я скажу: «Да, я сдаюсь». Кому сдаться-то? Покажите», — цитирует слова Виктора Зимина РИА Новости.