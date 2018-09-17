Турция рискует военным конфликтом с Россией? — WELT

Берлин, , 13:21 — REGNUM

Ситуация в сирийском Идлибе разворачивается не по планам Анкары, и мирного решения на горизонте не видно. Но Турция не уступает и, наоборот, усиливает свое военное присутствие в Сирии, поставляя оружие боевикам, пишет издание WELT 16 сентября.

На доступных видеоматериалах видны колонны транспорта, тянущегося из Турции через сирийскую границу. Конвой лишь из провинции Хатай насчитывает 300 транспортных средств; некоторые из них бронированы, а тяжеловозными прицепами перевозятся танки, гаубицы, зенитные орудия и ракетные пусковые установки.

Их цель — наблюдательные посты турецких военных в Идлибе. В течение года Анкара оборудовала 12 постов на линии фронта с сирийской армией. Теперь они расширились до военных баз, оснащенных современными системами противовоздушной обороны.

Эти посты должны были послужить защите зоны деэскалации в Идлибе, но теперь все кончено. Остальные три зоны — Дараа, Дамаск и Хомс — давно в руках режима Башара Асада, а Идлиб сегодня превратился в театр войны.

В последних переговорах по Идлибу Турция зашла в тупик — на встрече на высшем уровне с Россией и Ираном ее требования были отвергнуты. Но Турция не уступает и продолжает оснащать свои войска в Сирии. Рискует ли она конфронтацией с сирийской армией и тем самым с Россией, или это просто угрожающие жесты с целью не потерять лицо?

Задача Турции в Идлибе ясна, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу — «предотвращать нападения и присутствие террористических групп», под которыми понимается Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ, организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это связанная с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организация, контролирующая 60% региона Идлиб.

В последние месяцы Анкара многократно пыталась побудить экстремистов к роспуску. Боевики должны были в 2017 году интегрироваться в созданную Турцией Национальную армию (бывшую Свободную сирийскую армию), которую Анкара отправляет сражаться на севере Сирии против ненавистных курдов. Но без террористов ХТШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у России не будет причин воевать в Идлибе.

Большинство других повстанцев торговались бы и в итоге сдались, как это случилось ранее в мятежных районах Гута и Дараа. В конце августа Турция внесла радикалов из ХТШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в список террористических организаций.

План Турции не сработал. Вся ее сирийская политика сейчас поставлена на карту. Если Идлиб будет завоеван, она потеряет своих повстанцев из Национальной армии, которая уже совершила две вылазки против курдских террористов и представляет Турцию в качестве упорядочивающей силы в занятом ею Африне.

У Анкары остается не много вариантов. Теперь правительство щедро поставляет боеприпасы боевикам в Идлиб. Им была обещана «полная поддержка турецкой армии для долгой войны», заявил один из командующих боевиками прессе: «с новыми поставками мы даже можем вести долгую войну на истощение без необходимости поставок для нас».

Конечно, турецкое оружие окажется и в руках исламистов из ХТШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потому что боевики в Идлибе создали единый центр совместных операций перед наступлением сирийских правительственных войск. Они координируют защиту и распределение боеприпасов.

«Мы не будем ни сидеть сложа руки, ни вмешиваться в эту игру», — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после неудачного саммита в Тегеране.

Но сейчас Турция очень активна в Идлибе. Политологи считают, что «очень маловероятно», что Анкара будет рисковать конфронтацией при наступлении сирийской армии. Но это не исключено с увеличением турецкого военного присутствия.

Анкара, кажется, рискует. Соседняя Сирия имеет слишком большое значение для Эрдогана, чтобы сидеть сложа руки, пока там перераспределяются сферы влияния. С наступлением гражданской войны в Сирии в 2011 году турецкое правительство поддержало восстание против президента Башара Асада, Анкара потратила миллионы на оппозицию.

Поскольку этот расчет не сработал, и Асад не был свергнут благодаря своим партнерам России и Ирану, Турция выбрала более прагматичный курс около двух лет назад и попыталась воспользоваться стратегическим преимуществом новой ситуации. Сегодня значительная часть северной Сирии занята турецкими войсками или лояльной Анкаре Национальной армией. Это не должно было быть напрасным.

Поставка оружия боевикам — оскорбление России. Турция пытается оказать давление и дать понять, что бой за Идлиб будет долгим и трудным. Анкара отчаянно хочет перемирия. Только с ним она может спасти свои силы в Идлибе, которые затем сдадутся и уйдут на контролируемую Турцией территорию Сирии.

В пятницу (21сентября) в Стамбуле состоится встреча турецкого правительства с представителями России, Франции и Германии по теме Идлиба. Как сообщает турецкая газета Hürriyet, одним из участников является советник по внешней политике канцлера Германии Ангелы Меркель Ян Хеккер. Встрече предшествовали многочисленные телефонные переговоры министра иностранных дел Чавушоглу с его немецкими и французскими коллегами. Также в Стамбуле назначена встреча четырех государств на высшем уровне.