«Прокукарекал и ждёт»: об инициативе Милонова ввести сухой закон в России

Москва, , 13:15 — REGNUM Инициатива о введении «сухого закона» в России и пояснения её автора, депутата Государственной думы Виталия Милонова, не выдерживает критики, считает основатель Школы реальной политики, кандидат медицинских наук Константин Емешин.

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM содержание письма парламентария к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с предложением ввести в России «сухой закон» и его последующие пояснения о нереалистичности им же озвученного, общественник, отметил:

«Конечно, мне, как человеку пережившему «сухой закон» Горбачева — Лигачева, забавно вспоминать те времена. Тем более, что тогда я сотрудничал с Томским кардиоцентром и помню, как академик Ростислав Карпов приезжал ко мне в Барнаул и шутя покупал алкоголь, так как у них в Томске — вотчине Лигачева — всё было намного строже. Хотя реально исследования медиков показали, что есть бесспорные факторы риска, нарушающие здоровье: курение и несбалансированное питание. А вот алкоголь в определенных дозировках и качественный неоднозначно влияет на здоровье, поскольку есть и факторы, например, снижающие холестерин.

Поэтому я как врач могу себе позволять иногда бокал красного вина или стопочку водки. Но любой даже не врач знает, что избыток потребления или потребление некачественного алкоголя однозначно вредно, поскольку наступает нарушение нервной системы (алкогольный полиневроз) и связанное с этим нарушение личности.

Когда я работал директором, то я пытался, взяв на работу, лечить двух алкоголиков: у одного из них удалось добиться ремиссии на четыре года, а у другого — на пять лет. Но затем они оба плохо кончили. Да и вот сейчас, пока комментирую, вижу, как напротив моих окон стоят три здоровых мужика и, спрятавшись в кустах, пьют флакончики из аптеки, запивая минералкой. И эти кусты — прекрасная пивнушка для многих.

А ещё законодатели решили разрешить продажу алкоголя после 21 часа только в кафе. Так, у нас в доме срочно закрылась пивнушка, работавшая до 21 часа, и на площадях детского и книжного магазинов развернулось кафе. И теперь весь двор возле этого кафе загажен, а жители по вечерам вынуждены вызывать полицию, чтобы разогнать шалман.

Поэтому, безусловно, и общество и власть должны отрабатывать механизмы защиты от вредной привычки пристрастия к алкоголю, но в данном случае — это знаковая фамилия депутата Милонова, который вместо кропотливой работы над законами по этой теме с привлечением экспертов, ограничивается тем, что прокукарекал и ждет решений от министра Скворцовой».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов («Единая Россия») написал письмо министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с предложением ввести в России «сухой закон». Парламентарий полагает, что такая мера необходима до момента наведения порядка в алкогольной отрасли и наступления перелома показателей алкоголизации населения нашей страны.

Также в интервью Nation News Милонов пояснил, что в действительности он не надеется на принятие «сухого закона», но хотел бы заставить чиновников задуматься о ситуации: заболеваемость алкоголизмом в отдельных регионах России доходит до 50%.

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