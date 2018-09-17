Раду настоятельно призывают продлить закон «об особом статусе Донбасса»

Киев, , 13:02 — REGNUM Система возвращения Донбасса, которая построена на Минских соглашениях, может быть уничтожена, если Верховная Рада не продлит действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (или закон «об особом статусе Донбасса»). Об этом 17 сентября в эфир телеканала «112 Украина» заявил экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

«Это может подорвать основу для продления тех экономических санкций, которые на сегодняшний день являются единственной стратегией решения вопроса возвращения Донбасса в состав Украины как интегральной части нашего государства. Я вижу большой риск в том, что популизм может помешать принятию этого решения», — сказал Грищенко.

В свою очередь политический эксперт Александр Мусиенко считает, что Рада продлит действие закона «об особом статусе».

«Этот закон будет проголосован, его действие продлят. Это (возможное непродление Радой действия закона «об особом статусе» — ИА REGNUM ) не приведет к тому, о чем говорит Константин Грищенко — снимут санкции и т.д. Но это может привести к негативным оценкам со стороны наших западных партнеров. Мы от них сейчас зависим по некоторым вопросам, в частности в санкциях», — пояснил Мусиенко.

Он также считает, что продление закона «об особом статусе» могут поддержать фракция «Оппозиционный блок» и депутатская группа «Воля народа».

«С другой стороны, этот закон противоречит ранее принятому закону «о деоккупации и реинтеграции Донбасса». Есть противоречие, поскольку мы говорим, что территория оккупирована Российской Федерацией, а с другой стороны мы хотим там наладить какой-то порядок местного самоуправления. Это немного не сходится», — подытожил Мусиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник заявил, что Рада не продлит действие закона «об особом статусе». По его словам, закон «полностью не соответствует действующим законодательным актам, нам Конституция запрещает, руководствуясь принципом правоопределенности, разбалансировать действующие правовые нормы».

«Думаю, он не будет продлен. У нас в феврале 2018 года вступил в силу закон про деоккупацию, который четко определил Российскую Федерацию как страну-агрессора, четко определил дату оккупации. Если мы открываем закон об ОРДЛО, недействительный между прочим, он никогда не вступит в силу, поскольку в статье 10 написана дата, когда выборы должны быть проведены, а именно 2015 год», — сказал Винник.

Напомним, закон об особом порядке местного самоуправления в Донбассе вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. В октябре 2017 года Рада продлила на год срок действия закона.