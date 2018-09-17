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Украина разрывает договор о дружбе с Россией: Порошенко подписал указ

Политика

Документ был подписан в 1997 году

Киев, 17 сентября 2018, 12:52 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией. Соответствующий документ, датированный 17 сентября, опубликован на сайте главы государства.

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«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года «О Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией»,говорится в документе.

Контроль за выполнением возложен на секретаря СНБО Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Украина начинает процедуру денонсации договора о дружбе с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. В документе закреплены принципы стратегического партнёрства, уважения территориальной целостности и взаимные обязательства двух стран не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. В конце августа президент Украины Пётр Порошенко поручил МИД подготовить пакет документов, необходимых для начала процедуры денонсации договора о дружбе с Россией, который, по словам украинского лидера, «по вине Москвы уже давно стал анахронизмом».

Ранее, в январе 2018 года, инициатива о разрыве договора о дружбе с Россией уже вносилась в Верховную раду в виде поправки к проекту закона о «реинтеграции Донбасса», но была отклонена.

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