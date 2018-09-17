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Вооруженные силы Ирака развернут на границе с Турцией — СМИ

Политика

Решение было принято на заседании Совета безопасности страны

Багдад, 17 сентября 2018, 12:57 — REGNUM  Уходящий в отставку премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади принял решение о развертывании вооруженных сил страны на границе с Турцией, сообщает 17 сентября Al Arabia.

Решение было принято на заседании Совета безопасности страны. Пограничники будут развернуты вдоль всей иракско-турецкой границы.

Напомним, граница между Турцией и Ираком прежде вызывала массу проблем, в частности члены Рабочей партии Курдистана беспрепятственно ее переходили для продолжения борьбы с турецким правительством.

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Внутренняя политика Ирака
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