Вооруженные силы Ирака развернут на границе с Турцией — СМИ

Багдад, , 12:57 — REGNUM Уходящий в отставку премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади принял решение о развертывании вооруженных сил страны на границе с Турцией, сообщает 17 сентября Al Arabia.

Решение было принято на заседании Совета безопасности страны. Пограничники будут развернуты вдоль всей иракско-турецкой границы.

Напомним, граница между Турцией и Ираком прежде вызывала массу проблем, в частности члены Рабочей партии Курдистана беспрепятственно ее переходили для продолжения борьбы с турецким правительством.

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