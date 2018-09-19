За что США грозят санкциями Гаагскому суду?

Вашингтон, , 03:16 — REGNUM Яркий признак суверенной демократии, продемонстрированный Соединенными Штатами Америки в заявлении советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге может, по мысли Болтона, быть подвергнут санкциям со стороны США. Если это произойдет, то случившееся станет крупным прецедентом применительно к международным организациям, обладающим широким признанием. США вышли из структуры международного уголовного суда в Гааге еще в 2002 году, не состоят в ней ни Россия, ни Израиль. Однако две трети стран мира согласились признавать полномочия этого суда.

27 ноября 2017 года МУС рискнул выразить желание расследовать возможные преступления, совершенные американской армией в Афганистане. Поводом стали слухи о применявшихся там пытках военнопленных. Болтон дал понять, что санкции могут настичь авторов данного предложения поименно, а также всю структуру МУС, если этот орган поддержит антиамериканскую идею. Таким образом суд, ставящей себя выше национальных законов всякого государства, являющийся по существу одним из инструментов глобализма, оказался под ударом тех, кто принял решение от предыдущей модели отказаться.

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