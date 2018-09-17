Ваш союзник – вы и инвестируйте: о требованиях США по украинскому транзиту

Вашингтон, , 12:43 — REGNUM Россия согласилась сохранить украинский транзитный маршрут, но в США, по всей видимости, рассчитывают «повесить» на Россию ещё и инвестиции в ремонт украинской ГТС, и идти навстречу в этом вопросе нельзя, отметил в понедельник, 17 сентября, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя заявления министра энергетики США Рика Перри о «связи» санкций в отношении «Северного потока» и транзита газа через Украину.

Ранее Рик Пэрри в интервью «Коммерсанту» заявил, что в Вашингтоне еще не приняли решения о введении новых санкций в отношении «Северного потока-2», но вероятность новых мер сохраняется. Санкции в отношении «Северного потока-2» связаны с вопросом транзита через Украину, но «есть и более общий философский вопрос ограниченного числа поставщиков газа для Европы», добавил министр.

Осознав, что своей «заботой об энергетической безопасности Европы» европейцев не возьмёшь, Вашингтон начал называть вещи своими именами. Это «усиление» аргументации получается у него, однако, весьма неуклюже.

Американцы делают теперь упор на то, что они заинтересованы в сохранении транзита газа через Украину. Известно, однако, что в этом заинтересована и Европа, прежде всего сама Германия. Причём вовсе не только для того, чтобы отбить нападки США на «Северный поток — 2». В конце концов, Порошенко и компания — это и их креатуры.

Но американцы как бы говорят европейцам: вы сами ни с чем справиться не можете, даже «правильно» договориться с вашим традиционным партнёром Россией, всё нам за вас приходится делать.

Между тем наша страна уже дала своему основному партнёру по «Северному потоку — 2», Германии, согласие сохранить украинский транзитный маршрут. Но одно дело — готовность продолжать поставлять через Украину газ, а другое — ещё и обеспечить для этого материальную инфраструктуру.

Всем известно, что украинская газотранспортная система дышит на ладан. Видимо, на нас хотят повесить ещё и инвестиции в её ремонт. Думаю, именно поэтому американский министр энергетики формулирует так широко: «Дальнейшие действия России по отношению к транзиту газа через территорию Украины очень важны».

Вопрос этот принципиальный, политический. Важен для США и Германии их союзник — пусть и инвестируют в него.

Надеюсь, что у нашей уступчивости в вопросе о транзите газа через Украину есть разумный предел. Обозначить его — значит, по внешней логике, дать американцам повод наращивать санкции. Но если пойти навстречу Вашингтону, то в вопросе об их экономическом давлении на нашу страну это в принципиальном плане ничего не изменит: просто будет найден другой повод.