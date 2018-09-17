Швейцария ужесточила правила аккредитации дипломатов из России

Женева, Швейцария, , 12:42 — REGNUM Получить аккредитацию для российских дипломатов в Швейцарии будет гораздо сложнее. Страна ужесточила правила прохождения этой процедуры. Как заявили в пресс-службе Федерального департамента по международным делам МИД, внешнеполитическое ведомство призвало Россию «немедленно прекратить нелегальную деятельность на территории Швейцарии и против швейцарских объектов».

При этом по словам представителя пресс-службы министерства Пьерра-Алена Эльтшингера, которые приводит РИА Новости, МИД «продолжит усилия по сохранению хороших отношений с Россией».

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В ведомстве также подтвердили, что с весны три раза вызывали российского посла или временного поверенного для получения разъяснений по делу Скрипалей и ситуации вокруг лаборатории в Шпице.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в знак солидарности с Великобританией, откуда ранее были выдворены 23 сотрудника российских дипмиссий, страны ЕС, США, Канада и Украина выслали всего более ста российских дипломатов.

Напомним, 4 марта 2018 года в британском Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в больницу в критическом состоянии. Лондон настаивает на том, что отравляющим веществом, с которым контактировали пострадавшие, является производившийся в СССР «Новичок», на основании чего возложил ответственность на Москву в причастности к отравлению. Россия категорически отрицает причастность к отравлению в Солсбери.