МИД Китая: Пекин обязательно ответит на новые пошлины Вашингтона

Пекин, , 12:32 — REGNUM Власти Китая могут отказаться от участия в очередном раунде торговых переговоров с Соединенными Штатами в связи с возможным введением американской администрацией очередного пакета пошлин. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Об этом китайский дипломат заявил, комментируя публикацию The Wall Street Journal относительно того, что в ближайшие дни президент США Дональд Трамп намерен объявить о введении новых пошлин на товары из Китая — на сумму в $200 млрд.

Также Гэн Шуан подчеркнул, что, если Вашингтон сделает этот шаг, Пекин будет вынужден предпринять необходимые ответные меры для защиты своих законных прав.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники указала, что о введении пошлин на дополнительные группы товаров из Китая на сумму $200 млрд американские власти могут объявить 17 или 18 сентября.

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