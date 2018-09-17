Президент Киргизии пообещал «устранить факторы, мешающие развитию бизнеса»

Бишкек, , 12:31 — REGNUM 68% опрошенных предпринимателей назвали коррумпированных чиновников самой большой проблемой для бизнеса в Киргизии. Об этом заявил глава торгово-промышленной палаты Марат Шаршекеев, выступая на встрече президента страны Сооронбая Жээнбекова с представителями бизнес-сообщества.

По его словам, 53% бизнесменов также сильно обеспокоены тем, что государство не способно гарантировать защиту их прав на частную собственность. Также нарекания со стороны предпринимателей существуют и в адрес судебной системы.

«Возникает вопрос, насколько объективным может быть решение суда, если он представляет одну из сторон вопроса. Для решения проблемы мы предлагаем передать вопрос разрешения споров между бизнесом и государством в независимые третейские арбитражи», — уточнил Шаршекеев.

Руководитель профсоюза торговли Дамира Долоталиева обратила внимание главы государства на продолжающую нарастать проблему неравной конкуренции между киргизскими и китайскими предпринимателями.

«Китайские торговцы пользуются большими льготами и поддержкой со стороны своего государства и производителей. Это делает неравной конкуренцию, десятки тысяч торговцев не могут продолжать бизнес, идет большой демпинг цен. Прошу вас обеспечить баланс интересов в торговле и создать рабочую группу совместно с профсоюзом и отраслевыми бизнес-ассоциациями для определения иностранных квот для граждан зарубежных стран», — подчеркнула она.

В свою очередь президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отметил, что согласен с мнением предпринимателей о том, что в Киргизии нет реальных гарантий по обеспечению неприкосновенности права частной собственности инвесторов, существует нестабильность законодательства и сложности с честной конкуренцией, в том числе — на рынках ЕАЭС.

«Я хочу знать, каким образом мы сможем устранить факторы, которые мешают развитию предпринимательства в стране, чтобы вместе поднять нашу экономику. Все высказанные бизнесменами идеи и предложения обязательно будут учтены и по ним будут приняты соответствующие решения», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что за последние несколько лет власти Киргизии предприняли ряд мер для поддержки местных предпринимателей: ввели трехлетний мораторий на проверки госорганами вновь открывшегося бизнеса, освободили от уплаты таможенных пошлин импортеров технологического оборудования и снизили с 27% до 12% размер страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, работающих в швейной отрасли.

Вместе с тем, министерство экономики подготовило изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие увеличение налога с продаж с 2% до 5% при наличных расчетах. По мнению предпринимателей, таким образом, возможно, лоббируются интересы банков. Эксперты также выступают против этой инициативы, поскольку опасаются

«банкротства половины бизнеса в Киргизии».

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