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НАТО: мы не будем синхронизировать движение в альянс Украины и Грузии

Политика

Каждая страна движется собственным путем

Вашингтон, 17 сентября 2018, 12:30 — REGNUM  Грузия и Украина должны двигаться раздельно в НАТО, заявил помощник генерального секретаря Североатлантического альянса по вопросам политики и безопасности Алехандро Альваргонсалес, сообщает 17 сентября УНИАН.

По его словам, НАТО рассматривает движение Украины и Грузии к вступлению в альянс совершенно различным образом, так как ситуация в обеих странах различная. Альваргонсалес отметил, что решение о вступлении в НАТО альянс будет принимать, исходя из того, что происходит в стране, и синхронизировать движение обеих стран НАТО не будет.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что подал закон в Верховную раду, который закрепляет в Конституции страны движение Украины в НАТО и ЕС.

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Вступление Украины и Грузии в НАТО
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