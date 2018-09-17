НАТО: мы не будем синхронизировать движение в альянс Украины и Грузии

Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Грузия и Украина должны двигаться раздельно в НАТО, заявил помощник генерального секретаря Североатлантического альянса по вопросам политики и безопасности Алехандро Альваргонсалес, сообщает 17 сентября УНИАН.

По его словам, НАТО рассматривает движение Украины и Грузии к вступлению в альянс совершенно различным образом, так как ситуация в обеих странах различная. Альваргонсалес отметил, что решение о вступлении в НАТО альянс будет принимать, исходя из того, что происходит в стране, и синхронизировать движение обеих стран НАТО не будет.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что подал закон в Верховную раду, который закрепляет в Конституции страны движение Украины в НАТО и ЕС.