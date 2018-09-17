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Эрдоган: призывы Турции к перемирию в Идлибе дали свои плоды

Политика

Но Анкара по-прежнему неудовлетворена

Анкара, 17 сентября 2018, 12:23 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что призывы Анкары к перемирию к сирийской провинции Идлиб, удерживаемой представителями оппозиции, приносят плоды, но необходимо приложить дополнительные усилия, сообщает турецкое издание Hurriyet.

«Ситуация в Идлибе оставалась спокойной в течение последних трех дней. По всей видимости, мы добились результатов, приложив необходимые усилия», — отметил турецкий лидер.

«Тем не менее мы по-прежнему неудовлетворены», — подчеркнул лидер Турции, в которой находится около 3,5 млн сирийских беженцев.

Напомним, на территории сирийской провинции Идлиб находятся боевики, которые были вытеснены туда из других регионов Сирии. Они отказываются принимать участие в переговорах о мирном урегулировании, прикрываясь статусом зоны деэскалации, а также ежедневно устраивают десятки вооруженных провокаций и обстрелов.

Кроме того, по данным российских военных, в провинции готовится провокация с использованием отравляющих веществ. Сообщается о том, что радикалы из группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) доставили несколько емкостей с хлором в населенный пункт Басанкуль. Благодаря применению отравляющие вещества террористы рассчитывают обвинить в этом правительственные силы, пояснили в Минобороны РФ.

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Война в Сирии
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