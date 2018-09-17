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1800 рабочих мест упразднят в сфере образования во Франции

Политика

Министр образования Франции объявил о сокращении 1800 рабочих мест в 2019 году

Париж, 17 сентября 2018, 12:26 — REGNUM  Министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланкер объявил о сокращении 1800 рабочих мест в сфере образования в 2019 году, или 0,2% рабочих мест в министерстве, сообщает Le Figaro.

«По меньшей мере 400 административных должностей попадут под сокращение», — заявил министр образования.

Чтобы компенсировать это сокращение, министр заявил, что руководители школ, колледжей и лицеев будут налагать больше сверхурочных на учителей.

Как отмечает издание, правительство гарантирует, что образование является «первым приоритетом бюджетной политики государства». Ожидается, что бюджет национального образования возрастет в 2019 году на 1,7%.

В настоящее время на сферу образования во Франции приходится чуть более миллиона госслужащих на 12 миллионов учеников.

Напомним, премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил в конце августа, что в 2019 году будет отменено 4500 должностей государственных служащих.

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Общее образование
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