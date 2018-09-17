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Песков: ситуация на МКС находится под контролем

Политика

Ранее Рогозин обсудил с администратором NASA Брайденстайном инцидент на МКС

Песков: ситуация на МКС находится под контролем
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 17 сентября 2018, 12:19 — REGNUM  Инцидент с появлением отверстия в борту одного из отсеков Международной космической станции (МКС) относится к компетенции Роскосмоса и его главы — Дмитрия Рогозина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, ситуация с отверстием на МКС в настоящее время «находится под контролем».

Добавим, ранее Дмитрий Рогозин обсудил с администратором NASA Джимом Брайденстайном работы на МКС. В ходе беседы глава Роскосмоса уведомил своего коллегу о решении создать спецкомиссию по расследованию причин утечки воздуха из пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09».

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа экипаж МКС отметил падение давления воздуха на станции. В дальнейшем в обшивке «Союза МС-09» было обнаружено 2-мм отверстие, которое было заделано с помощью специального герметика, после чего давление внутри станции стабилизировалось.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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