Что ждёт Россию после пенсионной реформы?

Москва, , 02:03 — REGNUM Существующие протестные настроения в России создают положение, при котором взаимоусиление причин напрямую ставит вопрос об изменении сложившейся политической структуры. Есть ли шанс сделать это мирным путем или страну в ближайшем будущем ждет очередная эпоха потрясений, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Сумма факторов, из которых важнейшими стали затяжной экономический спад, рост цен и налогов и конфликт с мировыми центрами силами, вызвавший усугубляющие экономические неурядицы санкции, сама по себе являлась тяжелым испытанием для России. Попытка правительства РФ исправить ситуацию посредством пенсионной реформы вместо снижения напряженности чревата серьезным накаливанием ситуации.

Хуже всего, что планируемая пенсионная реформа, еще даже не будучи утвержденной, уже ударила по тем, кого предполагалось защитить. На рынке труда паника, бизнес также пребывает в ужасе, работодатель, разумеется, не будет перекладывать на себя ответственность за заботу о работниках предпенсионного возраста. Лишение пенсии усугубилось уменьшением шанса на трудоустройство. На фоне нисходящего экономического тренда, при сокращении рынка труда, пенсионная реформа в том виде, в каком она предложена, действительно оказывается миной, способной если не прямо сейчас, то в ближайшем будущем взорвать стабильность общества. Что в таком случае будет с конструкцией власти?

Спасти может плавное изменение структуры власти, способное обойтись без крупномасштабных конфликтов внутривластных групп. А времени на такой переход остается всё меньше. Если же его не осуществить, России грозит крупный внутренний конфликт с возможностью самых тяжелых последствий.

Читайте статью: Выборы с нынешними партиями в Госдуму в 2021 году могут взорвать ситуацию

Также читайте другие статьи Александра Халдея о российской политике.