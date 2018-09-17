В Зауралье — новый глава департамента экономразвития

Курган, , 12:34 — REGNUM В Курганской области назначен исполняющий обязанности директора департамента экономразвития. Им стал Константин Ермаков, ранее занимавший должность первого заместителя начальника финансового управления региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Курганской области.

Нового и.о. директора департамента представил коллегам губернатор области Алексей Кокорин на аппаратном совещании 17 сентября, отрекомендовав его как опытного и надежного человека, который «справится с поставленными перед ведомством задачами».

Напомним, с 27 июля обязанности директора департамента временно исполнял Сергей Токарев — бывший заместитель директора ведомства. Против его предшественника Сергея Чебыкина возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. С 26 июля по решению Курганского городского суда он находится под домашним арестом, срок которого истекает через неделю.

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