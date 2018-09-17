Россия нагоняет ужас на западную прессу: Радио REGNUM

Москва, 17 сентября 2018, 14:00 — REGNUM
- НАТО стягивает боевые корабли к берегам Сирии;
- Германия заинтересована в реализации «Северного потока — 2»;
- Учения «Восток-2018» впечатлили британских журналистов;
- Киев обстрелял ЛНР в нарушение «школьного» перемирия;
- Итоги выборов губернатора раскалывают Приморский край на два лагеря.
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