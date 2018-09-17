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Россия нагоняет ужас на западную прессу: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 14:00

Россия нагоняет ужас на западную прессу: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 17 сентября 2018, 14:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/646.

Читайте ранее в этом сюжете: В поисках врага страны осваивают новые информплощадки: Радио REGNUM

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