В Кремле назвали ситуацию в Идлибе сложной

Москва, , 12:20 — REGNUM Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган продолжат обсуждать вопрос урегулирования ситуации в сирийском Идлибе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ситуация сложная, скажем так, определённое различие в подходах есть, поэтому требует очень серьёзного разговора на высшем уровне», — заявил Песков, добавив, что обсуждение будет продолжено на высшем уровне 17 сентября.

Напомним, ранее президенты России, Ирана и Турции провели в Тегеране переговоры по ситуации в Сирии.

В результате встречи Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани заявили, что решение проблемы с террористами, скопившимися в Идлибе, является ключом к мирному урегулированию в Сирии, и призвали боевиков идлибской зоны к перемирию и переговорам с Дамаском.

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