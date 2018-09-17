Ярославские коммунисты просят регионы поддержать приморского Ищенко

Ярославль, , 12:09 — REGNUM Фракция КПРФ в Ярославской областной думе обратится в ЦИК, избирательную комиссию Приморского края и администрацию президента с требованием признать победу коммуниста Андрея Ищенко на выборах в Приморье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

«Мы предложим подписать обращение «Справедливой России». От всей думы сделать невозможно, так как там большинство единороссов. То, что выборы в Приморье сфальсифицированы, очевидно всем. Не может по нескольким участкам быть явка под 100% и голосование за одного кандидата под 100%. Люди зарвались и не понимают, что будут наказаны. Вопрос только в том, когда это произойдет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

Воробьев также призывает другие регионы активно выступить в поддержку Ищенко.

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