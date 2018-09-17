Впервые в истории Кабардино-Балкарии главой района назначена женщина

Нальчик, , 11:59 — REGNUM В Майском районе Кабардино-Балкарии появился новый глава. Впервые в истории республики руководителем районной администрации стала женщина — Татьяна Саенко.

На сессии совета местного самоуправления депутаты сначала избрали ее заместителем главы администрации Майского района, а затем возложили на нее обязанности главы, сообщили ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе главы и правительства республики.

О Татьяне Саенко известно, что она уроженка города Майский. Ей 44 года. По образованию она учитель. Работала учителем начальных классов в школе №3 города Майский. С 1995 по 2009 годы трудилась в районном управлении образования, дослужившись до начальника ведомства. В 2009 и в 2015 годах избиралась депутатом парламента республики. В IV созыве была вице-спикером, а во время депутатства в V созыве являлась руководителем аппарата общественной палаты КБР.

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Напомним, летом 2017 года глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков освободил от должности руководителя Майского района Сергея Шагина. Причиной стало массовое отравление детей в лагере отдыха «Казачок».