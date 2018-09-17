На митинг во Владивостоке после выборов вышли около 2 тыс. человек

Москва, , 11:50 — REGNUM На центральной площади Владивостока собирается все больше людей на митинг против фальсификации выборов в Приморье. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября, об этом в ходе брифинга в Госдуме сообщил член КПРФ Сергей Обухов.

«На площади уже 2 тыс. человек, люди прибывают. Если господа хотят массовые протесты, они их получат», — сказал он.

По данным ЦИК, во втором туре на выборах губернатора Приморья побеждает Андрей Тарасенко, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко занимает второе место.

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