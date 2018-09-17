«Тактика демократов?» Возможного верховного судью США обвинили в насилии

Вашингтон, , 11:53 — REGNUM Кандидат на должность верховного судьи США Бретт Кавана обвиняется в сексуальном насилии, сообщает The Washignton Post. Обвинения исходят от калифорнийского 51-летнего профессора Кристин Форд и указывают на события тридцатилетней давности.

По словам Форд, в начале 1980-х Кавана вместе со своим другом, оба «вдрызг пьяные», во время одного из студенческих собраний загнали ее в спальню, где Кавана под взглядом своего приятеля набросился на нее, закрыл ей рот рукой и попытался изнасиловать. По словам Форд, она боялась, что он ее убьет, однако ей удалось спрятаться в ванной комнате и затем убежать из дома.

Профессор говорит, что она рассказала об этом случае только в 2012 году, когда была на семейной терапии со своим мужем. В заметках специалиста, который работал с ними, как отмечает издание, не упоминается имя Каваны, но говорится, что на женщину напали студенты из элитной школы, которые стали уважаемыми и высокопоставленными членами общества. В записях указано также, что в инцидент были вовлечены четверо молодых людей, и это несоответствие, говорит Форд, было ошибкой со стороны терапевта: на вечеринке было четверо парней, а в той комнате — двое. Супруг, Рассел Форд, говорит, что вспомнил: на тех сеансах его жена использовала фамилию Каваны (который тогда был федеральным судьей) и выражала обеспокоенность, что однажды он может быть выдвинут в Верховный суд.

Бретт Кавана в свою очередь заявил о своем категорическом и однозначном отрицании данного обвинения, утверждая, что не делал этого ни в школе, ни в любое другое время.

В официальном заявлении юридического комитета Сената сообщается, что если сенатор Дайана Файнстайн (которой Форд еще в июле послала письмо с описанием инцидента) и другие восприняли эти обвинения серьезно, они должны были сообщить о них сразу, однако они молчали — в том числе, и во время двух телефонных бесед с Каваной, и во время четырехдневных публичных слушаний, и на закрытой сессии, где могли обсуждаться особо чувствительные вопросы.

«64 сенатора лично встречались с судьей Каваной во время почти двухмесячного периода перед слушаниями, но Файнстайн не поделилась этой информацией со своими коллегами в течении множественных дискуссий. Это вызывает множество вопросов о тактике демократов», — говорится в заявлении комитета, где указывается также, что прошлое Каваны изучалось ФБР, и нигде не обнаруживалось подобных обвинений.

«Перед лицом достоверного заявления о сексуальном насилии, подтвержденного записями терапевта, Сенат должен прекратить спешное подтверждение Каваны и изучить это серьезное утверждение. Принять его на пожизненную должность без этого было бы опрометчиво и бессовестно», — пишет в своем твиттере конгрессмен Адам Шифф.

В комментариях к сообщению об обвинениях со стороны Форд пользователи-женщины выражают восхищение ее смелостью и подозревают Кавану в том, что описанный случай не единичен для него. Пользователи-мужчины в свою очередь допускают, что обвинения могут быть ложными, представляют собой просто попытку оппозиции свергнуть неудобную кандидатуру. Оппоненты на это отвечают, что ни одна женщина не будет врать о таком эпизоде, а записи психотерапевта подтверждают, что эпизод был, пусть без имен — зато с другими подробностями.

Отметим, кандидатура Бретта Каваны на должность главы Верховного суда США остается одной из самых горячих тем американской внутриполитической повестки. После прошедших в Сенате слушаний, где Кавана отвечал на вопросы сенаторов (впрочем, ряд из них уверяют, что он вовсе не отвечал, попросту увиливая от острых тем), эта тема получила еще один импульс. Некоторые сенаторы начали высказывать опасения, что взгляды Каваны угрожают верховенству права, а подозрения о том, что Кавана может быть противников абортов, привело к появлению призыва «Остановить Кавану!», который распространяется в твиттере не без помощи сенаторов из числа защитниц абортов.