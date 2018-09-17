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По выборам в Приморье КПРФ обращается в СК и ГП по проверке 19 участков

Политика

Обнаружены приписки

По выборам в Приморье КПРФ обращается в СК и ГП по проверке 19 участков
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Москва, 17 сентября 2018, 11:42 — REGNUM  В КПРФ готовы доказать, что на 19 избирательных участках Приморья приписано более 15 тыс. голосов избирателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

«По 19 участкам Тарасенко приписано более 15 тыс. голосов», — сообщил Мельников в ходе брифинга.

«Зюганов сегодня направит (документы) руководителю СК и в прокуратуру для проверки фальсификации на этих участках», — добавил он.

По мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, виновные должны понести серьезное наказание.

Вместе с тем, по данным ЦИК, во втором туре на выборах губернатора Приморья побеждает Андрей Тарасенко, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко занимает второе место.

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Второй тур выборов губернатора Приморья-2018
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