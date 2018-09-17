Маргарита Симоньян обвинила BBC в искажении смысла своих слов

Москва, , 11:37 — REGNUM Британская телекомпания BBC исказила слова главного редактора RT Маргариты Симоньян, публикуя интервью с нею. Об этом сама Симоньян написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, некорректным оказался сам заголовок интервью «Маргарита Симоньян: у меня нет оснований верить Петрову и Боширову».

«В реальности на их вопрос «верите ли вы им», я ответила примерно следующее: «Я верю только в то, что видела своими глазами. С этой точки зрения, у меня нет оснований верить на слово Петрову или Боширову, но еще меньше у меня оснований верить вашим спецслужбам», — написала главред RT.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября официальный Лондон опубликовал фото двух «подозреваемых» в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По заявлениям британских властей, злоумышленники — два офицера ГРУ, Александр Петров и Руслан Боширов. Следует отметить, что сами «подозреваемые» рассказали Симоньян, что ездили в Британию по вопросам бизнеса.

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