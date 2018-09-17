Губернатор Ярославской области ездит на работу на электричке

Ярославль, , 11:35 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов ездит на работу поездом «Москва — Ярославль». Об этом сообщает информационный портал ЯрНьюс со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Анастасию Харитонову.

Губернатор использует общественный транспорт для проезда на работу из Москвы после выходных и обратно. В течение рабочей недели он остается в регионе.

Дмитрий Миронов был назначен и.о. губернатора в 2016 году, в 2017 году был избран на эту должность. До назначения в Ярославль работал заместителем министра внутренних дел. Ранее Дмитрий Миронов говорил, что недвижимость в Ярославле приобрести еще не успел.

Пресс-секретарь губернатора пояснила, что общественный транспорт «удобнее и быстрее».

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