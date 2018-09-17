Киев, , 11:35 — REGNUM Британского политика Эндрю Мюррея Украина объявила персоной нон-грата, сообщают 17 сентября украинские «Вести».

Согласно сообщению, в июне Мюррею запретили въезд на территорию Украины на три года. Служба безопасности Украины (СБУ) посчитала политика «угрозой для национальной безопасности Украины». Киев также считает Мюррея «частью глобальной пропагандистской сети Путина».

Отмечается, что Мюррей является советником лидера оппозиционной британской Лейбористской партии Джереми Корбина.

Напомним, Украина регулярно запрещает въезд на территорию страны политикам и культурным деятелям, которые якобы «угрожают нацбезопасности» Украины. «Угроза» заключается только в том, что данные лица не поддерживают политику киевской хунты и согласны с волеизъявлением жителей Донбасса и Крыма.