Больше всего пожертвований в Грузии получила партия Саакашвили

Тбилиси, , 11:33 — REGNUM Больше всего денежных пожертвований перед президентскими выборами в Грузии получила партия экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». По информации службы государственного аудита, за период с 1 августа по 11 сентября включительно этой партии были перечислены пожертвования на общую сумму 345 476 лари, а это почти 45% от всей суммы пожертвований, полученных за этот период политическими субъектами — участниками выборов.

На второе место вышли бывшие соратники экс-президента из партии «Европейская Грузия», набравшие 293 156 лари. Кандидат Саломе Зурабишвили, которой в начале сентября уже официально объявила поддержку правящая партия «Грузинская мечта», получила 109 021 лари и занимает по объемам финансирования третье место.

Среди партий, также получивших пожертвования перед выборами, поборник декриминализации-легализации марихуаны — «Новый политический центр Гирчи» (8 943 лари), «Свободные демократы» (8 700 лари), «Гражданская платформа — Новая Грузия» (2000 лари), «Свободная Грузия» (1791 лари), основанное Паатой Бурчуладзе движение «Государство для народа» (400 лари), «Национальный форум» (350 лари), кандидат Кахабер Чичинадзе (200 лари) и «Единая коммунистическая партия Грузии» (108 лари).

Общая сумма пожертвований, полученных политическими субъектами с 1 августа по 11 сентября, составила 770 146 лари.

Отметим, что в Грузии успех того или иного политического субъекта на выборах определяется не только принадлежностью к провластной правящей силе, но и размерами финансирования предвыборной кампании. Судя по пожертвованиям, полученным партиями и кандидатами на данный момент, у поддержанного «Грузинской мечтой» кандидата шансы на победу на выборах пока невелики.