Зюганов: В Приморье вместо выборов мы получили криминальный беспредел

Москва, , 11:31 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов осудил ситуацию вокруг выборов в Приморье, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

«За мою 25-летнюю практику такого маразма, как на выборах в Приморье, не было», — сказал Зюганов в ходе брифинга в Госдуме.

«Вместо выборов мы получили криминальный беспредел… Стали сугубо бандитскими методами набивать урны, чтобы протащить Тарасенко», — отметил Зюганов.

В партии подготовили иски, есть документы, подтверждающие факты нарушений на выборах, сообщил лидер КПРФ.

«Основная зона фальсификации — Уссурийск», — полагает Зюганов. Он обещает обнародовать все данные о фальсификациях.

Вместе с тем, по данным ЦИК, во втором туре на выборах губернатора Приморья побеждает Андрей Тарасенко, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко занимает второе место.