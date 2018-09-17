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Зюганов: В Приморье вместо выборов мы получили криминальный беспредел

Политика

«Основная зона фальсификации — Уссурийск»

Зюганов: В Приморье вместо выборов мы получили криминальный беспредел
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Москва, 17 сентября 2018, 11:31 — REGNUM  Лидер КПРФ Геннадий Зюганов осудил ситуацию вокруг выборов в Приморье, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

«За мою 25-летнюю практику такого маразма, как на выборах в Приморье, не было», — сказал Зюганов в ходе брифинга в Госдуме.

«Вместо выборов мы получили криминальный беспредел… Стали сугубо бандитскими методами набивать урны, чтобы протащить Тарасенко», — отметил Зюганов.

В партии подготовили иски, есть документы, подтверждающие факты нарушений на выборах, сообщил лидер КПРФ.

«Основная зона фальсификации — Уссурийск», — полагает Зюганов. Он обещает обнародовать все данные о фальсификациях.

Вместе с тем, по данным ЦИК, во втором туре на выборах губернатора Приморья побеждает Андрей Тарасенко, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко занимает второе место.

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Второй тур выборов губернатора Приморья-2018
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