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МИД Киргизии направил ноту протеста Турции из-за пьяного атташе за рулем

Политика

Будет ли наказан турецкий дипломат, в киргизском внешнеполитическом ведомстве не знают

Бишкек, 17 сентября 2018, 11:28 — REGNUM  Министерство иностранных дел Киргизии направило посольству Турции ноту протеста в связи с тем, что турецкого атташе Каража Эркана задержали в Бишкеке за езду в нетрезвом состоянии.

По словам заместителя директора департамента государственного протокола Алмазбека Кошонова, в документе особо отмечается недопустимость подобного поведения.

«Мы попросили впредь не допускать таких инцидентов. Отозван ли этот дипломатический сотрудник к себе на родину, неизвестно», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь с 11 на 12 сентября 2018 года сотрудники госавтоинспекции задержали в столице Киргизии атташе посольства Турции Каража Эркана за управление машиной в нетрезвом состоянии. Был составлен протокол, после чего дипломата отпустили, а автомобиль водворили на штрафную стоянку.

Читайте ранее в этом сюжете: Атташе посольства Турции ездил пьяным по столице Киргизии

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Турция в Туркестане
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