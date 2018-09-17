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Эрдоган рассчитывает на позитивный диалог с Путиным по Сирии

Политика

Переговоры лидеров двух стран по ситуации в Сирии состоятся 17 сентября

Эрдоган рассчитывает на позитивный диалог с Путиным по Сирии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Реджеп Эрдоган

Анкара, 17 сентября 2018, 11:26 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил надежду на позитивный диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава государства сообщил журналистам, сопровождавшим его на пути в Азербайджан, на борту самолёта, передает NTV.

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«Надеюсь, что и далее они (Россия — прим. ИА REGNUM ) будут демонстрировать такой же позитивный подход», — добавил турецкий лидер, говоря об урегулировании ситуации в Сирии.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 сентября, в Сочи пройдет встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран обсудят проблематику сирийского урегулирования, а также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

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