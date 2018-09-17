Уволен глава управления лесного хозяйства Воронежской области

Воронеж, , 11:17 — REGNUM Пост руководителя управления лесного хозяйства Воронежской области вакантен. Александр Величко покинул должность в связи с истечением срока трудового договора, сообщили ИА REGNUM 17 сентября в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Указ об освобождении Александра Величко от должности временно исполняющего обязанности руководителя управления лесного хозяйства Воронежской области 15 сентября подписал губернатор Александр Гусев.

Отметим, что Александр Величко руководил управлением лесного хозяйства с 2013 года, до этого руководил Бобровским лесничеством. Кто сменит его на посту, пока не сообщается.

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