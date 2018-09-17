Почему обострение вокруг «Северного потока» — благо для Европы

Берлин, , 11:13 — REGNUM Политическое обострение вокруг «Северного потока-2» — благо для Европы: ведущие европейские страны всё более реалистично оценивают последствия нарастающего американского гегемонизма, отметил в понедельник, 17 сентября, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя публикацию в немецкой газете Handelsblatt о перспективах закупок Германией сжиженного газа из США.

Ранее обозреватели Handelsblatt сообщили, что Германия откажется от закупок сжиженного природного газа из США: он невыгоден экономически и не обеспечит энергетическую безопасность страны. В Германии нет необходимой инфраструктуры для получения такого топлива. Россия обеспечивает лишь 6% энергетических потребностей Германии, говорить о зависимости представляется странным. Напротив, проблемы с энергетической безопасностью могли бы начаться как раз в случае смены поставок из России на поставки из США, отметили обозреватели издания.

Немецкая газета Handelsblatt совершенно верно расставляет акценты в дискуссии по поводу снабжения своей страны газом. Эти же аргументы — российский газ дешёвый, а американский дорогой; не стоит заниматься созданием принципиально новой инфраструктуры, если ты в принципе нацелен на отказ от углеводородных источников энергии; доля российских поставок в обеспечении энергетических потребностей Германии некритична — работают и общеевропейском контексте.

Особое внимание обращает на себя аргумент Handelsblatt по поводу возможных последствий переключения на американский газ в ущерб поставкам из России. Казалось бы, вещь очевидная, но очень важно, что именно авторитетное немецкое издание видит в выборе в пользу американского сжиженного газа угрозу для энергетической безопасности Германии. Американцы, действительно, великолепны: они наращивают политику торговых войн по всему миру и одновременно пытаются убедить европейцев, что залог их независимости — в зависимости от США. А принцип отношений Вашингтона даже с ближайшими союзниками прост: «Пункт 1. Америка всегда права. Пункт 2. Если Америка не права, смотри пункт 1».

В пользу США, однако, как мы видим, активно работают их ближайшие подручные в ЕС: Польша, Латвия, Литва, Эстония. Возражает также Дания. Пытается продолжать гадить нашей стране на газовом направлении и киевский режим. Казалось бы, пообещали тебе сохранить украинский маршрут поставок российского газа в Европу, и успокойся. Но дело тут не в экономических интересах, а в политическом заказе.

Возможно, для кого-то это прозвучит странно, но всё это политическое обострение вокруг очевидно выгодного для Европы экономического проекта — к лучшему. Ведущие европейские страны всё более реалистично оценивают негативные последствия нарастающего американского гегемонизма. Их недовольство обязательно прорвётся, и непременным условием восстановления самостоятельности Европы станет не только прямая оппозиция Вашингтону, но и избавление от его наиболее неразумных сателлитов.