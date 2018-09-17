Меркель намерена уволить главу секретной службы Маасена — СМИ

Берлин, , 11:14 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение об отстранении от должности главы ведомства по охране конституции ФРГ Ханса-Георга Маасена, пишет издание WELT 17 сентября со ссылкой на круг коалиционного правительства.

По данным издания, будущее главы секретной службы Маасена решено до запланированного на 18 сентября заседания лидеров партий, входящих в правящую коалицию. Меркель настаивает на замене Маасена из-за его вмешательства в повседневную политику — именно так оценивается его заявление о том, что в саксонском городе Хемниц не было правых погромов и травли мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, Ханс-Георг Маасен заявил, что сообщения о погромах и травле людей, похожих на выходцев с Ближнего Востока — «скорее всего, дезинформация». Маасен уже отчитывался за эти слова перед комитетом бундестага по внутренней политике.

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Напомним, 26 августа в Хемнице двумя мигрантами с Ближнего Востока был убит местный житель. Его смерть спровоцировала длительные массовые акции протеста против миграционной политики, вызвавшие жесткую реакцию властей страны.

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