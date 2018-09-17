В Кремле следят за ситуацией с выборами главы Приморья

Москва, , 11:02 — REGNUM В Кремле наблюдают за ходом выборов губернатора Приморского края. Об этом журналистам 17 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Коммунисты уверены: итоги выборов губернатора в Приморье фальсифицированы

«Мы также наблюдаем. Были заявления, что пока нет ни одной официальной жалобы», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков посоветовал ориентироваться на заявления, сделанные председателем ЦИК Эллой Памфиловой.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Приморского края состоялись в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Ни один из кандидатов не набрал необходимые 50% голосов избирателей. За врио главы региона, кандидата от «Единой России» Андрея Тарасенко проголосовали 46,56%, кандидат от КПРФ, депутат краевого Заксобрания Андрей Ищенко набрал 24,63%. Во втором туре голосования, который прошёл 16 сентября, по результатам обработки 99,1% протоколов участковых комиссий победил Андрей Тарасенко.

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Примечательно, что после обработки 95% протоколов лидером был кандидат от КПРФ, депутат краевого Заксобрания Андрей Ищенко с результатом 51,24%, а Тарасенко к тому времени набирал 46,16%. В связи с резким изменением результатов голосования Андрей Ищенко объявил бессрочную голодовку перед зданием администрации края. Он уверен, что итоговые протоколы некоторых избирательных комиссий были сфальсифицированы, и требует пересчитать итоги голосования.

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