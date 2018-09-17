Итоги выборов в Приморье: «Голосовали не за Ищенко, а против Тарасенко»

Владивосток, , 11:05 — REGNUM Если судить об итогах второго тура выборов губернатора Приморского края чисто внешне, то вопросы к их итогам действительно есть. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Виктор Бурлаков, комментируя смену лидера голосования в процессе обработки последних 5% протоколов.

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«Так навскидку судить сложно. Чтобы говорить о чётких обвинениях, нужно иметь конкретные факты, — при этом отметил эксперт. — Если коммунисты их представят, тогда можно о нарушениях вести речь. Вывод о том, что сфальсифицированы выборы или нет, должны сделать компетентные органы. Но вопросы, конечно же существуют. По территориям есть определённые разрывы интересные. Уссурийск, например, странно проголосовал, отлично от остального региона. Поэтому чисто внешне вопросы есть, но для конкретных обвинений нужны конкретные факты».

При этом Виктор Бурлаков подчеркнул, что, по его мнению, коммунисты сами не ожидали столь высокого процента голосов за своего кандидата, «теперь находятся в определённой растерянности и до конца не понимают, что им делать».

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«Скорее голосование шло не за Андрея Ищенко, а против Андрея Тарасенко, — подчеркнул эксперт. — Сами коммунисты, вероятно, не ожидали подобного результата, потому что сама избирательная кампания не предвещала каких-то особых изменений, рывков. Все прекрасно понимали, что вроде шансы есть, но то, что коммунист вдруг рванёт так резко, и будет второй тур — об этом никто даже не думал», — также отметил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам обработки 95% протоколов УИК лидировал на выборах губернатора Приморья во втором туре депутат краевого Заксобрания Андрей Ищенко (КПРФ) с отрывом почти в 5%. Итоги изменились после учёта итоговых протоколов из Уссурийска, Артёма, Владивостока и Находки. По данным избиркома на утро 17 сентября 48,06% жителей региона отдали голоса за Ищенко, 49,55% — за врио главы региона Андрея Тарасенко («Единая Россия»). Не согласный с такими итогами выборов коммунист объявил бессрочную голодовку.

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